У четвер, 29 жовтня, у морському порту “Південний” виявили партію кокаїну, заховану в контейнері з бананами. Її вартість на чорному ринку становить більш як 10 млн доларів.

Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби.

Контрабанду виявили під час контролю за контейнерними перевезеннями.

Наркотики прибули в “Південний” на теплоході з вантажем бананів з Еквадору. 45 брикетів з кокаїном заховали у вентиляційних люках одного з контейнерів.

До слова, брикети з кокаїном мали фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату.

Загалом виявили понад 50 кг кокаїну.