Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби.

Контрабанду виявили під час контролю за контейнерними перевезеннями.

Наркотики прибули в “Південний” на теплоході з вантажем бананів з Еквадору. 45 брикетів з кокаїном заховали у вентиляційних люках одного з контейнерів. 

До слова, брикети з кокаїном мали фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату.

Загалом виявили понад 50 кг кокаїну.

  • Раніше у Венесуелі військові збили літак з американським реєстраційним номером, який перевозив наркотики з Колумбії. Літак незаконно увійшов у повітряний простір у штаті Сулія.
  • Національна поліція Іспанії у вересні провела масштабну операцію по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, під час якої було вилучено 35 тонн гашишу.