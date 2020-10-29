Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби.
Контрабанду виявили під час контролю за контейнерними перевезеннями.
Наркотики прибули в “Південний” на теплоході з вантажем бананів з Еквадору. 45 брикетів з кокаїном заховали у вентиляційних люках одного з контейнерів.
До слова, брикети з кокаїном мали фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату.
Загалом виявили понад 50 кг кокаїну.
- Раніше у Венесуелі військові збили літак з американським реєстраційним номером, який перевозив наркотики з Колумбії. Літак незаконно увійшов у повітряний простір у штаті Сулія.
- Національна поліція Іспанії у вересні провела масштабну операцію по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, під час якої було вилучено 35 тонн гашишу.