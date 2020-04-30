Про це сказано в матеріалі одеської медіакомпанії “Думська“.
Відомо, що в підпалі підозрюють Юрій Т. 1971 року народження, колишній послушник монастиря, в даний час безхатько.
Чоловік зізнався у скоєному злочині. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Пожежа в одеському монастирі сталася в ніч на 24 квітня. Палій жбурнув три пляшки із запальною сумішшю «коктейлі Молотова», в результаті чого сталося загоряння.
- Раніше, у Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, як в Одесі обвалилася стіна триповерхового будинку.