В Одесі поліція затримали колишнього послушника монастиря, який підозрюється в підпалі двох машин і господарської будівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря УПЦ Московського патріархату.

Про це сказано в матеріалі одеської медіакомпанії “Думська“.

Відомо, що в підпалі підозрюють Юрій Т. 1971 року народження, колишній послушник монастиря, в даний час безхатько.

Чоловік зізнався у скоєному злочині. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Пожежа в одеському монастирі сталася в ніч на 24 квітня. Палій жбурнув три пляшки із запальною сумішшю «коктейлі Молотова», в результаті чого сталося загоряння.