Про це повідомляє пресслужба поліції в Одеській області.
За попередніми даними, внаслідок обвалу ніхто не постраждав.
Рятувальники та поліцейські провели евакуацію людей та встановили анкетні дані всіх, хто міг перебувати на момент обвалу в будівлі.
“Як повідомили в муніципальному департаменті міського господарства, будинок давно був визнаний аварійним. У цій частині дому давно ніхто не жив… Тепер відселять п’ятьох мешканців ще двох квартир, які примикають до розваленої частини”, – інформує одеське видання “Думская“.
- Раніше повідомлялося, що 18 травня в Одесі по вулиці Торгова, 20 сталося часткове обвалення стіни п’ятиповерхового житлового будинку.