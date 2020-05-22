В Одесі ввечері 21 травня обвалився фасад і дах двоповерхового житлового будинку на вулиці Середньофонтанській.

Про це повідомляє пресслужба поліції в Одеській області.

За попередніми даними, внаслідок обвалу ніхто не постраждав.

Рятувальники та поліцейські провели евакуацію людей та встановили анкетні дані всіх, хто міг перебувати на момент обвалу в будівлі.

“Як повідомили в муніципальному департаменті міського господарства, будинок давно був визнаний аварійним. У цій частині дому давно ніхто не жив… Тепер відселять п’ятьох мешканців ще двох квартир, які примикають до розваленої частини”, – інформує одеське видання “Думская“.