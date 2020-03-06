Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Правоохоронці уточнили, що до них звернулися троє учасників конфлікту, поліція з’ясовує обставини інциденту.

“Призначено судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості отриманих заявниками тілесних ушкоджень”, – розповіли в поліції.

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Одеське видання “Думська” з посиланням на пресслужбу Одеської єпархії Православної церкви України повідомляє, що бійку влаштував відлучений від церкви священник Віталій Сеник і його дружина.

Як відзначили в ПЦУ, у церкви і Сеника є домовленість, що ПЦУ проводить свої служби о 8:30 і 16:00, а прихильники Сеника – в інший час.

Але 3 березня, коли священники ПЦУ прийшли о 16:00 на вечірню службу, побачили, що Сеник в рясі читає молитву.

“Йому зробили зауваження, зав’язалася словесна перепалка, яку знімала одна з парафіянок, що не сподобалося дружині Сеника. Вона вдарила ту жінку, а та її відштовхнула, і Сеник кинув ту жінку на підлогу і давай бити її ногами”, – стверджують в ПЦУ.

<noscript><iframe title="Драка в храме ПЦУ" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/-tJEn1QEed8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

В церкві додали, що за жінку заступився колишній староста храму, а Сеник вдарив його по обличчю.

“Ми викликали поліцію і написали заяву”, – додали в ПЦУ.