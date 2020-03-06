Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
Правоохоронці уточнили, що до них звернулися троє учасників конфлікту, поліція з’ясовує обставини інциденту.
“Призначено судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості отриманих заявниками тілесних ушкоджень”, – розповіли в поліції.
Провадження відкрито за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.
Одеське видання “Думська” з посиланням на пресслужбу Одеської єпархії Православної церкви України повідомляє, що бійку влаштував відлучений від церкви священник Віталій Сеник і його дружина.
Як відзначили в ПЦУ, у церкви і Сеника є домовленість, що ПЦУ проводить свої служби о 8:30 і 16:00, а прихильники Сеника – в інший час.
Але 3 березня, коли священники ПЦУ прийшли о 16:00 на вечірню службу, побачили, що Сеник в рясі читає молитву.
“Йому зробили зауваження, зав’язалася словесна перепалка, яку знімала одна з парафіянок, що не сподобалося дружині Сеника. Вона вдарила ту жінку, а та її відштовхнула, і Сеник кинув ту жінку на підлогу і давай бити її ногами”, – стверджують в ПЦУ.
В церкві додали, що за жінку заступився колишній староста храму, а Сеник вдарив його по обличчю.
“Ми викликали поліцію і написали заяву”, – додали в ПЦУ.
- Раніше повідомлялось, що більшість українців зарахували себе до парафіян Православної церкви України, очолюваної митрополитом Єпіфаній.