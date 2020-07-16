В Одесі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом поліцейським, які вимагали гроші у місцевих сутенерів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Підозрювані – оперуповноважені управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, в поліції Одеської області.

“Вони вимагали 2,5 тисячі доларів від осіб, що надають платні інтимні послуги на території Одеси, за те, щоб не привертати їх до відповідальності за статтею” Заняття проституцією “і сприяти в подальшій протиправної діяльності”, – йдеться в повідомленні.

Після перекладу на картковий рахунок чергового траншу в сумі 24,2 тисяч гривень оперуповноважені були затримані. Їм загрожує від 5 до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.