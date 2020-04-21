Подільську міську лікарню на Одещині закривають на двотижневий карантин у зв'язку з великою кількістю випадків зараження коронавірусом COVID-19 серед медиків.

Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці у Facebook.

“Зважаючи на те, що в Подільську найбільша кількість хворих серед медпрацівників, обласною комісією з надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про посилення карантинних протиепідемічних заходів в місті та районі. Подільська міська лікарня закривається на двотижневий карантин”, – зазначив Куций.

Всі медпрацівники та пацієнти пройдуть ПЛР-тестування, а приміщення лікарні продезінфікують.

Загалом у Подільську зареєстровані 37 випадків COVID-19. При цьому у всій Одеській області станом на ранок вівторка, 21 квітня, підтверджені 146 випадків, в тому числі в Одесі – 43 випадки.