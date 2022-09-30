В одному з приватних коледжів Кабула (столиця Афганістану) терорист-смертник підірвав себе, поки студенти складали вступний іспит. Унаслідок теракту загинуло щонайменше 23 особи.

Про це повідомляє CNN.

Теракт стався сьогодні, 30 вересня, в коледжі Каадж, який розташований у районі, де у більшості проживають хазарейці – група етнічних менших, яка довгий час зазнавала утисків.

Інцидент трапився у момент, коли студенти коледжу складати вступний екзамен до університету, о 7:30 за місцевим часом.

Абду Гаяс Моманд, лікар з медзакладу Алі Джина, куди були доставлені деякі з постраждалих, сказав, що 23 особи були вбиті і ще 36 отримали поранення.

Тайба Мехтархіл, яка була очевидицею вибуху, розповіла CNN, що серед постраждалих багато молодих жінок. За її словами, вона пішла до центру шукати свою подругу після того, як почула новини про напад.

“Я бачила батьків, інших членів сімей студентів, які кричали і бігали туди-сюди. Деякі намагалися знайти невідкладну медичну допомогу своїм близьким, а інші шукали своїх синів і дочок. На власні очі я бачила близько 20 убитих і ще більше поранених”, – сказала вона.

Мехтархіл додала, що її подруга не стала жертвою теракту, оскільки запізнилась до коледжу.

Ще одна очевидиця, 20-річна дівчина, яка не захотіла називати своє ім’я з міркувань безпеки, розповіла CNN, що вона була приблизно за 20 кроків від воріт, коли вибуховою хвилею її відкинуло на землю.

“Коли я зайшла всередину, я побачила багатьох своїх однокласників у крові. Я дізналася, що вибух стався в моєму класі. Я був у шоковому стані. Я просто кричала імена своїх друзів і шукала їх. Декого з них я знайшла живими, але не свою найближчу подругу, якій було 19 років, і не найрозумнішу дівчину в нашому класі”, – сказала вона.

За словами дівчин, її клас є найбільшим у коледжі та вміщує близько 500 студентів і студенток.

Речник Талібану Забіулла Муджахід засудив напад.

“Ісламський Емірат Афганістан називає напад на навчальний центр Каадж у 13-му районі Кабула великим злочином, рішуче засуджує його та висловлює глибоке співчуття родинам жертв цього інцидент”, – написав він у Twitter.

Він додав, що “буде вжито серйозних заходів для пошуку та покарання винних”.

“Будуть вжиті серйозні заходи для пошуку та покарання винних”, – додав він.

Відтоді, як у серпні 2021 року таліби взяли під свій контроль Афганістан, на громаду хазарейців було скоєно кілька нападів.

За даними Human Rights Watch, “Ісламська держава” в провінції Хорасан взяла на себе відповідальність за 13 нападів на хазарейців і пов’язана з ще трьома, внаслідок яких загинуло та було поранено щонайменше 700 людей.

“Влада Талібану мало зробила, щоб захистити ці громади від терористів-смертників та інших незаконних нападів або надати необхідну медичну допомогу та іншу допомогу жертвам та їхнім родинам”, – додається у звіті.

За останні тижні серія терактів у Кабулі забрала десятки життів.

Раніше цього місяця внаслідок вибуху біля російського посольства в Афганістані загинуло 6 осіб. У серпні, внаслідок вибуху у мечеті, загинула 21 особа і 33 отримали поранення.