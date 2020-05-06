Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, який відповідальний за міжнародні відносини, заявив, що Україна розглядає азіатський напрямок як один із пріоритетних у розвитку міжнародних відносин, йдеться про поглиблення співпраці з Японією, Китаєм і Індією.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

“Азійський напрямок – важливий. І якщо ми говоримо про виміри діяльності Президента, то коли у нас будуть зняті заборони на пересування в умовах коронавірусу, безумовно, ми будемо планувати азійське турне Президента. Щоб він відвідав декілька країн, з якими нам потрібно посилити відносини” , – розповів Жовква.

Він підкреслив, що Україна розглядає азійський напрямок як один із пріоритетних у розвитку міжнародних відносин. За його словами, мова йде, зокрема, про поглиблення співпраці з Японією, Китаєм і Індією.

У той же час заступник керівника ОП зазначив, що зараз серед стратегічних партнерів України – США, Німеччина, Франція, Польща і Туреччина.

Також Жовква згадав “теплі відносини” з Великобританією і Канадою.

Він запевнив, що пріоритетом в налагодженні відносин з іншими державами є захист національних інтересів України.