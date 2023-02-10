Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що сьогодні, 10 лютого, існує висока ймовірність ракетного удару росіян по території України.

Про це вона повідомила в етері телемарафону.

Гуменюк зазначила, що востаннє росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні 26 січня. З того часу пройшло два тижні і є низка причин допустити, що нового удару буде завдано сьогодні, 10 лютого.

Одні з причин – нічна атака дронами-камікадзе.

“Як ми попереджали: спочатку іде хвиля “Шахідів”, які розвідують напрямки роботи ППО і намагаються влучити в об’єкти критичної інфраструктури, а далі ворог готує ракетний удар. І все про це красномовно свідчить”, – пояснила вона.

Наталія Гуменюк додала, що окупанти не могли завдати ракетного удару раніше, оскільки їм заважав шторм у Чорному морі, через який окупанти не могли тримати в акваторії ракетоносії.

Однак зараз, коли шторм зменшився до 3-4 балів, у море вивели три ракетоносії, загальний залп яких – 20 ракет типу “Калібр”.

Ще одним свідченням атаки є активність стратегічної аварії росіян.

“Цілком імовірно, враховуючи особливості погоди цього сезону, можуть бути досить щільними одна хвиля від одної. Зокрема хвиля “Шахідів” – коротенька розвідувальна операція. Далі цілком імовірне застосування масованих ракетних ударів”, – наголосила Гуменюк.

Додамо, що станом на 8:30 ранку 10 лютого по всій території України оголошено повітряну тривогу.