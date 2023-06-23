В ОК «Південь» прокоментували розслідування журналістів щодо одеського військкома Борисова

Джерело: Радіо Свобода

В етері програми Свобода Live речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк повідомила, що Борисов виїжджав за межі України на законних підставах.

“Наразі було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений. Тобто порушень не було виявлено”, – сказала вона.

Гуменюк наголосила, що військовий функціонер, надавши всі необхідні документи, “виїжджав на лікування, як свідчать результати службового розслідування”.

Водночас інші звинувачення у бік Борисова Гуменюк не стала коментувати. За її словами, цим займаються правоохоронні органи.

Наталія Гуменюк також повідомила, що нині Євген Борисов продовжує виконувати свої обовʼязки, оскільки службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення від посади.

ДОВІДКА: 22 червня було опубліковано розслідування журналістів “Української правди” щодо Євгена Борисова. За даними журналістів, не так давно родина начальника Одеського обласного ТЦК та СП придбала в Іспанії маєток вартістю майже 4 млн євро та офісне приміщення. Майно зареєстровано на дружину та матір-пенсіонерку Борисова.