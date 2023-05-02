В оперативному командуванні "Південь" розповіли про нову тактику російських обстрілів, мета яких - відтермінувати контрнаступ ЗСУ.

Про це в етері телемарафону повідомила речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

Pа її словами, обстрілюючи Україну окупанти намагаються поцілити в об’єкти, котрі важливі для майбутнього контрнаступу українських бійців. Таким чином ворог сподівається відтермінувати наступ ЗСУ.

“Вони справді намагаються відшукувати логістичні шляхи і центри. Пробують демонструвати свою силу і потужність на тлі того, що не мають досягнень на полі бою”, – зауважила Гуменюк.

Водночас, додала вона, окупанти не відмовились від намагань зруйнувати українську енергосистему. Це, за словами Гуменюк, пов’язано з настроями росіян, котрі жаліються, що українцям не вимикають електроенергію під час ракетних обстрілів.

Речниця ОК “Південь” також резюмувала, що під час нещодавніх обстрілів змінилися вид та кількість озброєння, яке використовують окупанти. Зокрема зброї стало менше, однак виготовлена вона нещодавно.