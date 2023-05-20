російсько-українська війна
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В окремих областях очікуються короткочасні дощі: прогноз погоди на 20 травня

За даними синоптиків у суботу, 20 травня, в окремих українських областях випадуть короткочасні дощі.

Субота, 20 травня 2023, 07:40
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень у Карпатах, а також Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській та Сумській областях – місцями невеликі короткочасні дощі з грозами. У решті областей – без опадів.

Вітер північно-східний 7-12 м/с, в Криму вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень на заході та півночі коливатиметься від +20 до +25 градусів. У центрі, на сході та півдні – +24…+29. Лише на високогір’ї Карпат та Кримських горах +13…+18 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +21 до +23 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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