В окремих областях випадуть дощі: прогноз погоди на 29 квітня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень невеликі дощі очікуються у східній та південно-східній частині України. У решті областей – мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, у західних областях – південно-східний, 5-10 м/с, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вдень у більшості областей коливатиметься від +10 до +16 градусів, лише на високогір’ї Карпат стовпчики термометрів покажуть +1…+6 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +13…+15 градусів.
- За даними синоптиків, цьогоріч у квітні температура повітря буде вищою за норму на декілька градусів.