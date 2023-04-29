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В окремих областях випадуть дощі: прогноз погоди на 29 квітня

За даними синоптиків у суботу, 29 квітня, в окремих регіонах України очікуються дощі.

Субота, 29 квітня 2023, 07:12
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень невеликі дощі очікуються у східній та південно-східній частині України. У решті областей – мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, у західних областях – південно-східний, 5-10 м/с, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей коливатиметься від +10 до +16 градусів, лише на високогір’ї Карпат стовпчики термометрів покажуть +1…+6 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +13…+15 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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