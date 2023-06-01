За даними синоптиків у четвер, 1 червня, у деяких областях очікуються опади у вигляді короткочасного дощу.

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень у східних та Запорізькій областях, а також на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території – без опадів.

Вітер північно-східний, в західних та північних областях з переходом на південно-західний 5-10 м/с.

Вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів, лише на сході буде від +19 до +24 градусів.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці близько +25 градусів.