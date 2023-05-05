російсько-українська війна
07:15 В окремих регіонах очікуються невеликі дощі: прогноз погоди на 5 травня
01:07 Амбасадор United24 Марк Гемілл зібрав понад $1,5 млн на дрони для ЗСУ
00:53 Обговорять «зернову угоду»: представники ООН, України, Туреччини та РФ зустрінуться у Стамбулі
00:04 ЄС виділить допомогу оборонному сектору Молдови та Грузії

04 травня

23:47 У Зеленського частково погіршився зір на тлі світломаскування – у Гаазі президент вперше з’явився в окулярах
23:38 У Києві випробовують ізраїльську систему раннього оповіщення про ракетну небезпеку
23:14 Кличко повідомив про загоряння у центрі Києва через падіння уламків БПЛА (оновлено)
22:51 Розмінування водойм у Миколаєві відбувається за допомогою підводного дрона та гідрографічного апарата
22:41 За тиждень експорт «зерновим коридором» скоротився на 31%
22:27 Мінагрополітики співпрацюватиме зі штатом Юта для відновлення аграрної галузі України
22:05 У Німеччині розслідують витік інформації про візит Зеленського
21:41 Блінкен заявив, що українська армія могутніша, ніж демонструють «злиті» секретні дані Пентагону – WP
21:07 В Україні 97% торговельних закладів відновили свою роботу
21:00 У Міноборони пропонують знизити граничний вік перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років
20:52 Китай закликає до «високої пильності» щодо розширення НАТО в Азії
20:33 Євросоюз обіцяє виділити €100 млн п’ятьом державам за зняття заборони імпорту українських товарів
20:12 Суд присяжних визнав винними чотирьох членів ультраправої організації «Горді хлопці» у змові щодо штурму Капітолія
19:40 Через переповнені лікарні пораненими окупантами росіяни облаштовують цивільні навчальні заклади під медичні установи – Генштаб
19:31 Future Perfect: в Індії пройде перший фестиваль української культури
19:01 Спікер Маккарті змінив точку зору щодо війни РФ в Україні після звільнення ведучого Fox News: у WP вважають, що ці події пов‘язані
18:26 Від початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві зареєструвалися майже 250 тисяч переселенців
18:13 Росія завозить на ТОТ криміналітет з метою залякування мирних жителів – Міноборони
17:59 Немає жодних ознак причетності України до ймовірної атаки дронів на Кремль – розвідка США
17:55 Уряд Естонії збільшив термін строкової військової служби для більшості військ
17:48 З Авдіївки «всіх неможливо і нереально евакуювати» — глава МВА
17:33 ПАР розглядає можливості приїзду Путіна на саміт БРІКС
17:27 Україна щодня недоотримує близько 20 млн грн від експорту електроенергії до Словаччини з вини «Укренерго» – НКРЕКП
17:06 Росія формує карту критично важливих підводних та наземних систем союзників України — глава розвідки НАТО
17:03 До удару БпЛА по Кремлю може бути причетний оператор, що не співпрацює з жодним урядом – The Guardian
16:57 У Ліверпулі відкрили мурал з доповненою реальністю та музикою гурту TVORCHI

В окремих регіонах очікуються невеликі дощі: прогноз погоди на 5 травня

За даними синоптиків у п'ятницю. 5 травня, в окремих українських областях пройдуть короткочасні дощі.

П’ятниця, 5 травня 2023, 07:15
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у північно-східних областях та у Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У західних та північних областях вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +16 градусів, у решті областей – від +17 до +22. Найтепліше на південному сході, де повітря прогріється до +24 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +14…+16 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Теги: 5 травня, дощі, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook