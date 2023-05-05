В окремих регіонах очікуються невеликі дощі: прогноз погоди на 5 травня

За даними синоптиків у п'ятницю. 5 травня, в окремих українських областях пройдуть короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у північно-східних областях та у Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У західних та північних областях вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +16 градусів, у решті областей – від +17 до +22. Найтепліше на південному сході, де повітря прогріється до +24 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +14…+16 градусів.