У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунала низка вибухів. Про них повідомили і українські посадовці, і місцева окупаційна "влада".

Джерело: CNN

Українські посадовці у соцмережах повідомили, що завдано ударів по позиціях російських окупантів.

“Ми вдячні Збройним Силам України за наближення визволення міста”, – мовиться у повідомленні.

Також вони додали, що очікують підтвердження влучання від Генштабу ЗСУ.

“За попередніми даними, судна, які нещодавно зайшли в порт Бердянська для крадіжки українського зерна та металобрухту, втікають”, – додали там.

Підтвердив вибухи у Бердянську і призначений окупантами “посадовець” Володимир Рогов.

За його словами, під удар потрапив морський порт. Він додав, що “мирний Бердянськ обстріляли бойовики (ЗСУ)”.

“За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань немає”, – написав він у Telegram.

Минулого тижня російські окупанти також повідомляли про обстріл міста ЗСУ. Тоді Рогов припустив, що по місту вдарили британськими ракетами Storm Shadow

Бердянськ розташований в глибині контрольованої Росією території, приблизно за 100 кілометрів від лінії фронту. Це означає, що якби за передбачуваним ударом стояла Україна, ймовірним варіантом було б використання ракет Storm Shadow.