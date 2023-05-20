Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, росіяни готуються до “виборів” восени на окупованих територіях, “граючись у в демократію та посилюючи паспортизацію”.
“Імітують демократичні процеси, влаштувавши “праймериз” серед кандидатів путінської “едіной росії”. Готують списки на голосування від інших партій”, — написав Федоров.
Крім того, окупанти влаштували чергову хвилю примусової паспортизації. Так, із пересічними пішоходами проводять “бесіди” про необхідність паспорта, а автовласникам погрожують конфіскувати авто.
Також заманюють соціальними виплатами на дітей, отримати які можна тільки з російським паспортом.
- У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.
- Щоразу українці стають свідками приголомшливих деталей полону, що демонструють, як мемуари сили та самопожертви перетворилися на історії болю, невідомості та розпачу. По інший бік – цивільні заручники, які є найбільш незахищеною категорією полонених. Звідси – найбільша небезпека нашого сьогодення, що означає “бути українцем”.
- На тимчасово захоплених територіях України російські загарбники змушують дітей віком від 14 років отримувати російські паспорти.