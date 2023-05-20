На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни готують цивільне населення до так званих "виборів" та змушують брати російські паспорти.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, росіяни готуються до “виборів” восени на окупованих територіях, “граючись у в демократію та посилюючи паспортизацію”.

“Імітують демократичні процеси, влаштувавши “праймериз” серед кандидатів путінської “едіной росії”. Готують списки на голосування від інших партій”, — написав Федоров.

Крім того, окупанти влаштували чергову хвилю примусової паспортизації. Так, із пересічними пішоходами проводять “бесіди” про необхідність паспорта, а автовласникам погрожують конфіскувати авто.

Також заманюють соціальними виплатами на дітей, отримати які можна тільки з російським паспортом.