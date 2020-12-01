Австрійське архітектурне бюро "Coop Himmelblau" бере участь у флагманському проєкті президента Росії Володимира Путіна в окупованому Криму – спорудженні оперного театру в Севастополі. Через це Україна почала готувати санкції.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook.

“Вже певний час курсують чутки про участь архітектурного бюро „Coop Himmelblau“ у флагманському проєкті Путіна в Криму — спорудженні оперного театру в окупованому Севастополі. На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і в той же час однозначній легітимізації анексії. На жаль, він не прислухався до моїх аргументів“, – йдеться в повідомленні.

Щерба зазначив, що наразі ці чутки жваво підтверджуються російськими ЗМІ.

“Мені не лишається нічого іншого, як висловити жаль та повідомити архітектора Прікса, що Україна серйозно вивчає питання введення санкцій щодо нього та його бюро. Наші партнери по всьому світу будуть повідомлені, що колись респектабельне архітектурне бюро укладає нині сумнівні угоди з Путіним“, – наголосив він.