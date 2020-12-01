Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook.
“Вже певний час курсують чутки про участь архітектурного бюро „Coop Himmelblau“ у флагманському проєкті Путіна в Криму — спорудженні оперного театру в окупованому Севастополі. На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і в той же час однозначній легітимізації анексії. На жаль, він не прислухався до моїх аргументів“, – йдеться в повідомленні.
Щерба зазначив, що наразі ці чутки жваво підтверджуються російськими ЗМІ.
“Мені не лишається нічого іншого, як висловити жаль та повідомити архітектора Прікса, що Україна серйозно вивчає питання введення санкцій щодо нього та його бюро. Наші партнери по всьому світу будуть повідомлені, що колись респектабельне архітектурне бюро укладає нині сумнівні угоди з Путіним“, – наголосив він.
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна може запровадити санкції проти Нікарагуа через незаконне призначення “консула” в окупованому Росією Криму.