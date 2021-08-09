В Організації Об'єднаних Націй (ООН) анонсували вихід найфундаментальнішої в світі доповіді щодо змін клімату, в якій буде викладена сувора реальність стану планети.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Дослідження проведено Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) – групою ООН, яка вивчила більш 14 000 наукових робіт.

Це буде найсвіжіша оцінка того, як глобальне потепління змінить світ у найближчі десятиліття.

Вчені говорять, що це будуть погані новини, але з “крупицях оптимізму”.

Експерти по навколишньому середовищу заявили, що ця доповідь стане “серйозним тривожним сигналом” для урядів, щоб стимулювати їх скорочувати викиди.

В останній раз МГЕЗК вивчали глобальне потепління в 2013 році. Але тоді експерти не хотіли приписувати виникнення екстремальних явищ, як наслідок зміна клімату. В останні роки в світі фіксуються рекордні температури, вирують лісові пожежі і руйнівні повені.

Документ буде оприлюднено під час великого саміту COP26, організованого Великою Британією в листопаді. Лідери зі 196 країн зустрінуться, щоб спробувати узгодити дії для боротьби зі зміною клімату.

Алок Шарма, британський міністр, який очолює саміт, заявив, що у світу майже не залишається часу, щоб уникнути катастрофи, а наслідки зміни клімату вже проявляються.

Експерти запевняють, що в світі буде ставати все спекотніше. У Північній Європі стане вологіше, хоча посухи також збільшаться.

Група вивчила документи, що показують, що рівень моря буде продовжувати підвищуватися протягом сотень або, можливо, тисяч років.

Однак дослідження підтверджують, що, якщо політики зможуть стримувати підвищення глобальної температури до 1,5 °C в доіндустріальні часи, катастроф ще можна буде уникнути.