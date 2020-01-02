Про це повідомляє Reuters.
Мораторій було прийнято строком на два роки, і в світі говорили про нього, як одним з найбільш дієвих механізмів щодо стримування ядерної агресії з боку КНДР.
Лідер КНДР заявив, що його країна більше “не відчуває морального обов’язку щодо мораторію на випробування ядерної зброї і далекосяжних балістичних ракет”.
Після відмови продовжувати мораторій, Гутерріш висловив надію, що випробування не поновляться згідно з відповідними резолюціями Ради Безпеки, і заявив про свою підтримку відновлення діалогу.
“Нерозповсюдження залишається фундаментальною опорою глобальної ядерної безпеки і повинно бути збережено”, – сказав він.
Також в ООН відзначили, що вважають дипломатичну взаємодію – “єдиним шляхом до сталого миру”.
- Раніше лідер Північнокорейської народної республіки Кім Чен Ин заявив, що продовжує підтримувати тісні довірчі відносини з американським президентом Дональдом Трампом.
- На початку жовтня Північна Корея провела черговий запуск своїх ракет в бік Японського моря після того, як було заявлено про переговори з США про денуклеаризацію.
- Попередні переговори президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина пройшли в кінці лютого 2019 року в столиці В’єтнаму Ханої і завершилися без підписання будь-якої угоди.