Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив стурбованість у зв'язку із заявою лідера Північної Кореї Кім Чен Ина про те, що Пхеньян більше не зобов'язаний виконувати мораторій на ядерні випробування.

Про це повідомляє Reuters.

Мораторій було прийнято строком на два роки, і в світі говорили про нього, як одним з найбільш дієвих механізмів щодо стримування ядерної агресії з боку КНДР.

Лідер КНДР заявив, що його країна більше “не відчуває морального обов’язку щодо мораторію на випробування ядерної зброї і далекосяжних балістичних ракет”.

Після відмови продовжувати мораторій, Гутерріш висловив надію, що випробування не поновляться згідно з відповідними резолюціями Ради Безпеки, і заявив про свою підтримку відновлення діалогу.

“Нерозповсюдження залишається фундаментальною опорою глобальної ядерної безпеки і повинно бути збережено”, – сказав він.

Також в ООН відзначили, що вважають дипломатичну взаємодію – “єдиним шляхом до сталого миру”.