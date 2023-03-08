В ООН попередньо вважають відео з розстрілом українського військового справжнім: триває експертиза

Про це повідомило The Guardian.
“Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата не в бою, очевидно, розстрілюють російські збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім”, – заявили в організації.
Зазначено, що з початку російського вторгнення Росії на територію України, Управління ООН з прав людини задокументувало численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених.
“За всіма цими звинуваченнями мають бути проведені неупереджені та ефективні розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності”, – додали у повідомленні.
- На відео військовополонений українець стоїть із цигаркою, поки його знімають на телефон. Проте, щойно він вимовив гасло “Слава Україні!”, як росіяни демонстративно розстріляли його, не припинивши зйомок.
- Колишній військовополонений з острова Зміїний, прикордонник Микита Жур’ян перебував у полоні з першого дня війни. Його звільнили 24 листопада 2022 року. Додому на Одещину прикордонник повернувся після реабілітації 25 грудня.