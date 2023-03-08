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В ООН попередньо вважають відео з розстрілом українського військового справжнім: триває експертиза

В Організації Об'єднаних Націй вивчають відео, на якому зафіксовано страту українського військовополоненого. В ООН вважають, що відео може бути справжнім.

Середа, 8 березня 2023, 13:02
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Про це повідомило The Guardian.

“Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата не в бою, очевидно, розстрілюють російські збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім”, – заявили в організації.

Зазначено, що з початку російського вторгнення Росії на територію України, Управління ООН з прав людини задокументувало численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених.

“За всіма цими звинуваченнями мають бути проведені неупереджені та ефективні розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності”, – додали у повідомленні.

Теги: війна, військовополонений, воєнний злочин, Женевські конвенції, ООН, Організація об'єднаних націй, російсько-українська війна, Слава Україні

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