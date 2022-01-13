Вісім країн втратили право голосу в Організації Об'єднаних Націй через несплачені внески. Серед них також держави, котрі підтримують Росію у принципових голосуваннях.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, передає німецьке видання DW.

За наявні борги право голосу втратили Іран, Венесуела, Судан, Антигуа і Барбуда, Конго, Гвінея, Папуа-Нова Гвінея та Вануату.

Згідно зі статутом ООН, якщо заборгованість члена дорівнює або перевищує суму, котру йому слід сплатити за попередні два повні роки, країна втрачає право голосу.

Якщо непогашена заборгованість виникла “через умови, які не залежать від члена”, державі можуть дозволити голосувати. У 2022 році це стосується Коморських островів, Сан-Томе і Прінсіпі та Сомалі.

Зауважується, що для відновлення права голосу Венесуела має заплатити мінімальний платіж у $40 млн, Іран – $18 млн, Судан – $300 000. Решта країн має внести по $75 000, щоб повернути свій голос.

Варто зауважити, що перші три країни з переліку регулярно підтримують Російську Федерацію під час голосувань у Генасамблеї ООН у принципових питаннях, зокрема, у грудні 2021-го вони разом із РФ голосували проти резолюції щодо ситуації з правами людини у тимчасово окупованому Криму.