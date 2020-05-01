Про це він сказав в інтерв’ю виданню Liga.net.
“Метро буде відкриватися в останню чергу. Зрозумійте, Україна не закінчується в Києві, а метро у нас в трьох містах”, – сказав Тимошенко.
За його словами, щоб люди могли дістатися на роботу, спочатку будуть відкриватися інші види транспорту.
“Як тільки буде послаблення карантинних заходів – будемо поетапно відкривати і транспорт. Але підприємствам, якщо вони хочуть працювати, треба самоорганізовуватися і робити доставку людей. Так зараз роблять багато підприємств. У більшості не їздять на таксі”, – додав заступник голови ОПУ.
Він також зазначив, що в метро найскладніше контролювати дотримання пасажирами безпечної дистанції.
“Сподіваюся, зможемо 12 травня зняти деякі обмеження. Єдина умова: люди не повинні у великій кількості збиратися на травневі”, – резюмував Тимошенко.
- 28 квітня мер Києва Віталій Кличко представив план першого етапу виходу з карантину в столиці. Він розпочнеться, якщо “на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих”. Планується дозволити: роботу непродовольчих магазинів площею до 300 кв. м; роботу перукарень та салонів краси; роботу тимчасових споруд (кіосків) – із забороною споживання їжі і напоїв на місці; роботу автокінотеатрів; кафе, як і ресторани, матимуть можливість працювати на винос; відкриють для відвідування столичні парки та сквери. Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі, а робота метрополітену може бути відновлена за рішенням Кабінету Міністрів.