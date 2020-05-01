Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що метрополітен в Україні буде відкриватися останнім з усіх видів громадського транспорту.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Liga.net.

“Метро буде відкриватися в останню чергу. Зрозумійте, Україна не закінчується в Києві, а метро у нас в трьох містах”, – сказав Тимошенко.

За його словами, щоб люди могли дістатися на роботу, спочатку будуть відкриватися інші види транспорту.

“Як тільки буде послаблення карантинних заходів – будемо поетапно відкривати і транспорт. Але підприємствам, якщо вони хочуть працювати, треба самоорганізовуватися і робити доставку людей. Так зараз роблять багато підприємств. У більшості не їздять на таксі”, – додав заступник голови ОПУ.

Він також зазначив, що в метро найскладніше контролювати дотримання пасажирами безпечної дистанції.

“Сподіваюся, зможемо 12 травня зняти деякі обмеження. Єдина умова: люди не повинні у великій кількості збиратися на травневі”, – резюмував Тимошенко.