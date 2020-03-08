Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Уточнюється, що акція феміністок була проведена на площі Згоди в столиці Франції.
На акції активістки закликали “покласти край патріархату“.
В той же час учасниці акції до пояса були одягнені в білий, схожий на медичний одяг.
Передбачається, що таким чином феміністки посилаються на спалах коронавірусу.
Крім того, дівчата тримали плакати з гаслами “зупинити патріархальну пандемію“ і “зупинити патріархальний вірус“.
- Сьогодні в світі відзначають 8 березня – Міжнародний жіночий день.