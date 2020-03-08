Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Уточнюється, що акція феміністок була проведена на площі Згоди в столиці Франції.

На акції активістки закликали покласти край патріархату.

В той же час учасниці акції до пояса були одягнені в білий, схожий на медичний одяг.

Передбачається, що таким чином феміністки посилаються на спалах коронавірусу.

Крім того, дівчата тримали плакати з гаслами зупинити патріархальну пандемію і зупинити патріархальний вірус.

Фото: The Guardian

Фото: The Guardian

Фото: The Guardian