Активістки руху Femen провели в Парижі демонстрацію до 8-го березня, на якій роздяглися до пояса.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Уточнюється, що акція феміністок була проведена на площі Згоди в столиці Франції.

На акції активістки закликали “покласти край патріархату“.

В той же час учасниці акції до пояса були одягнені в білий, схожий на медичний одяг.

Передбачається, що таким чином феміністки посилаються на спалах коронавірусу.

Крім того, дівчата тримали плакати з гаслами “зупинити патріархальну пандемію“ і “зупинити патріархальний вірус“.

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<noscript><iframe title="Journée internationale des droits des femmes: des Femen manifestent à Paris contre le patriarcat" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/frcI3TAiA-E?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>