Про це йдеться в матеріалі амерканского видання Sciencealert.
Повідомляється, що Місяць на 59% зануриться в тінь від Землі. Вчені називають таке явище “напівтіньовим затемненням”.
Повна тривалість затемнення складе 3 години 18 хвилин і 13 секунд.
Бразилія, західна Африка і велика частина Європи побачать затемнення в повний місяць в п’ятницю ввечері, в той час як інша частина Африки і велика частина Азії побачать повне затемнення.
Північно-Східна Азія і Нова Зеландія зможуть спостерігати закінчення затемнення. З материка Північної Америки затемнення не буде видно.
Під час напівтіньового затемнення, такого як очікується в п’ятницю, Місяць буде відображати зовнішню тінь Землі.
Найбільше затемнення торкнеться південної частини Місяця.
Колір Місяця в середині цього періоду може змінити колір на “чайний” замість звичного світлого.
У 2020 році чотири повних Місяці з лютого по травень перебували и будуть перебувати в межах 90% від перигею.
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