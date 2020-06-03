Повний місяць, вперше в 2020 році спостерігатиметься в п'ятницю з 17:45 до 21:04 За Всесвітнім часом (UT).

Про це йдеться в матеріалі амерканского видання Sciencealert.

Повідомляється, що Місяць на 59% зануриться в тінь від Землі. Вчені називають таке явище “напівтіньовим затемненням”.

Повна тривалість затемнення складе 3 години 18 хвилин і 13 секунд.

Бразилія, західна Африка і велика частина Європи побачать затемнення в повний місяць в п’ятницю ввечері, в той час як інша частина Африки і велика частина Азії побачать повне затемнення.

Північно-Східна Азія і Нова Зеландія зможуть спостерігати закінчення затемнення. З материка Північної Америки затемнення не буде видно.

Під час напівтіньового затемнення, такого як очікується в п’ятницю, Місяць буде відображати зовнішню тінь Землі.

Найбільше затемнення торкнеться південної частини Місяця.

Колір Місяця в середині цього періоду може змінити колір на “чайний” замість звичного світлого.

У 2020 році чотири повних Місяці з лютого по травень перебували и будуть перебувати в межах 90% від перигею.