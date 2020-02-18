Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

За словами протестувальників, метою блокування жд-шляху було змусити владу відмовитися від купівлі вугілля в Росії і використовувати своє польське вугілля.

“Ми багато разів зверталися до уряду з вимогою відмовитися від імпорту російського вугілля. І не раз отримували обіцянки. Однак, в реальності нічого не відбувається, окрім того, що політики і далі декларують і заявляють, а у нас і далі у шахт цілі насипи нашого вугілля”, – розповів один з лідерів профспілок польських шахтарів.

Повідомляється, що в акції брали участь близько 300 людей. Подібна акція проти купівлі російського вугілля пройшла в Польщі вже вдруге в 2020 році.

За словами заступника міністра державних активів Польщі, за 2019 рік у країну було імпортовано 10,8 млн тонн вугілля з Росії, що на 2,5 млн тонн менше, ніж було імпортовано в 2018 році.

Крім того, польські шахтарі також вимагали підвищення заробітних плат на 12%.