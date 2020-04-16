У Польщі планують відкрити для відвідування парки і лісопаркові зони з наступного понеділка.

Про це повідомляє польське радіо RMF24.

За словами віце-прем’єр-міністра Яцека Сасіна, пом’якшення карантинних обмежень в Польщі планується вже з 20 квітня.

При цьому остаточне рішення уряду має бути прийняте протягом сьогоднішнього робочого дня.

“Я думаю, що, в першу чергу, вже з найближчого понеділка, ми можемо розраховувати на відкриття лісів, зелених територій. Інші обмеження для безпеки залишаться – такі як дотримання дистанції, прикривання рота і носа, заборона масових зібрань”, – сказав Сасін.

У той же час в Польщі поки не збираються відновлювати заняття в середніх школах.