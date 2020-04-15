Про це повідомляє чеське видання iRozhlas.
Міністр промисловості, торгівлі та транспорту Карел Гавлічек зазначив, що карантин буде знято в п’ять етапів.
Перший етап заплановано на 20 квітня.
У цей день уряд дозволить відкрити фермерські ринки, майстерні, а також відновити професійну спортивну підготовку з невеликими групами. Заняття спортом професійних спортсменів, а також весілля до 10 осіб буде дозволено.
В цей же час студенти-випускники бакалаврату та магістратури також повернуться на навчання. Їм дозволять відвідувати бібліотеки, ходити на консультації і здавати важливі іспити. Іноземні студенти зможуть навчатися онлайн.
Другий етап почнеться через тиждень, 27 квітня.
З цього дня відкриються роздрібні магазини площею до 200 квадратних метрів, якщо вони не знаходяться в торгових центрах площею більше 5000 квадратних метрів. Йдеться про магазини, які мають прямий вхід з вулиці.
Третій етап стартує 11 травня.
Уряд пропонує в цей час відкрити магазини площею до 1000 м.кв., якщо вони не знаходяться в торгових центрах площею понад 5000 м.кв. Також відкриють автошколи, тренажерні зали, фітнес-центри без роздягальні.
З середини травня відкриють школи для учнів середніх класів, профтехучилищ та художніх шкіл.
Четвертий етап буде з 25 травня.
Уряд дозволить відкрити перукарні, солярії, масажні салони та подібні заклади. Також відкриють музеї, галереї та зоопарки.
П’ятий, завершальний, етап розпочнеться 8 червня.
В цей час буде відкрито всі заклади в торгових центрах площею більше 5000 квадратних метрів, торгові центри, ресторани, кафе, винні бари, готелі, театри, а також туристичні маршрути.
Буде дозволено масові заходи до 50 осіб.
До кінця червня планується провести випускні та вступні іспити.
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