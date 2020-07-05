Про це повідомляє місцеве TerazKrosnо.
Інцидент трапився сьогодні близько 8 години ранку.
Зазначається, що одномоторний спортивний літак Rand Robinson KR-1, невдовзі після зльоту із аеропорту у місті Коросно почав падати.
У літаку знаходився лише 69-річний пілот. Чоловіку вдалося катапультуватися.
Літак впав у приватному секторі, зачепивши ліхтар, огорожу та припаркований автомобіль.
Причини аварії розслідуватиме профільна державна комісія.
Водночас видання rmf24 уточнило, що літак впав на житловий будинок, а пілота забрала швидка допомога.
- 17 червня, в Малинівському районі Одеси впав легкомоторний літак.