Про це повідомляє місцеве TerazKrosnо.

Інцидент трапився сьогодні близько 8 години ранку.

Зазначається, що одномоторний спортивний літак Rand Robinson KR-1, невдовзі після зльоту із аеропорту у місті Коросно почав падати.

Фото: ТerazКrosno

У літаку знаходився лише 69-річний пілот. Чоловіку вдалося катапультуватися.

Літак впав у приватному секторі, зачепивши ліхтар, огорожу та припаркований автомобіль.

Причини аварії розслідуватиме профільна державна комісія.

Водночас видання rmf24 уточнило, що літак впав на житловий будинок, а пілота забрала швидка допомога.

 

Фото: ТerazКrosno