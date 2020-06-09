У Польщі був зафіксовано "рекорд" за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусом за добу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський в ефірі RMF.FM.

Уточнюється, що за останню добу в країні було зафіксовано 599 випадків зараження коронавірусом.

За словами міністра, настільки висока кількість заражень є наслідком проведення загальних тестів всіх шахтарів в Сілезькому вугільному басейні, а також їх сімей.

“Рекорд захворюваності виникає з безпрецедентності наших дій в Європі: ми робимо тести на великих підприємствах, якими є шахти”, – сказав він.

Водночас Шумовський зазначив, що епідемія в країні поки не завершилася, а на півдні країни спостерігається кілька центрів поширення хвороби в лікарнях і на підприємствах.

Крім того, міністр також розповів, що останнім часом поляки стали не дотримуватися санітарно-епідеміологічних норм, а тому урядом розглядаються різні сценарії аж до посилення карантинних обмежень.