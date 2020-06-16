У посольстві Сполучених Штатів Америки пожартували над відсутністю російської мови в меню закладів мережі McDonald's в Україні.

Про це повідомила пресслужба посольства в Twitter.

“Ми повністю розуміємо МакДональдз, назви їжі українською мовою звучать набагато смачніше“, – сказано в повідомленні.

У посольстві подякували компанії МакДональдз за тверду позицію стосовно української мови в меню мережі закладів в Україні.

“Вивчайте українську з МакДональдз“, – йдеться в повідомленні.

Своєю чергою виконавчий директор міжнародного фонду “Відродження” в Україні Олександр Сушко на своїй сторінці в Facebook підкреслив, що McDonald’s ніколи не використовував в Україні російську мову у своїх друкованих та електронних матеріалах, а також в автоматах самообслуговування.

“А оскільки не вживали, то не могли й видалити. Тобто, для срачу не існувало ніякого реального інформаційного приводу. Але тема “бойкоту” була красиво вкинута. Ось саме так працює технологія інформаційної війни, де провокація бойових дій у головах людей може мати більш далекі наслідки, ніж постріли зі звичайної зброї”, – написав він.

Нагадаємо, що раніше проросійські користувачі соціальних мереж обурилися тим, що в меню закладів української мережі McDonald’s немає російської мови.