Сьогодні, 29 грудня, в Україні, крім більшості східних областей і Приазов'я, вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській з дощем, місцями налипання мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Івано-Франківській області очікується сильний снігопад. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер північний і північно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від -3 °C до +2 °C, вдень в південних областях, Донецькій, Дніпропетровській областях + 1-5 °C; на високогір’ї Карпат протягом доби -7-11 °C.

30 грудня сніг на території України не прогнозується, температура по країні від 0 °C до -2 °C, на півдні потепління до + 2-3 °C, а в Криму до +4 °C.

31 грудня по всій країні прогнозується мокрий сніг, сильних морозів не буде: вночі від -5 °C до -7 °C, вдень – від -1 °C до +3 °C, а в Криму до +4 °C.