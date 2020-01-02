У Верховній Раді готують законопроєкт, який дозволить розділяти відпустку по догляду за дитиною між різними членами сім'ї.

Про це в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” повідомила депутатка від фракції “Слуги народу” та голова комітету ВРУ з питань соціальної політики Галина Третьякова.

“Готуємо ми також в комітеті і свою позицію щодо відпусток. Там теж є два блоки: декретна відпустка, яку ми хочемо зробити трансферною, щоб мама, тато та найближчі бабусі, дідусі отримували загальне право нею розпоряджатися та, відповідно, змінювати один одного”, — розповіла Третьякова.

За словами депутатки, таке нововведення дозволить українкам не втрачати професійні навички за час декретної відпустки.

“Для чого це потрібно? Щоб жінка не випадала з професії на три роки та могла мати можливість побути вдома півроку, потім вийти попрацювати та знову піти в декретну відпустку. Цей регламент для того, щоб мама не втрачала професійні навички та не випадала з трудового процесу”, — пояснила Третьякова.

Голова комітету з питань соціальної політики впевнена, що нововведення також посприяє тому, щоб вся сім’я могла брати участь в житті новонародженого.

“Три роки — це дуже великий термін, тому дати можливість сім’ї міняти того, хто доглядає за дитиною або дати можливість родині побути разом, коли народилася нова людина — це те, чого хочеться досягти трансферною декретною відпусткою”, — додала депутатка.