Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти проєкт постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році"; проєкт зареєстрований.

Про це повідомляється на офіційному порталі Верховної Ради.

Таким чином, вибори депутатів районних обласних, міських, сільських і селищних рад, міських, сільських і селищних голів відбудуться 25 жовтня цього року.

Також зазначено, що вибори не будуть проходити на окупованих територіях Донбасу і Криму, там виборчий процес почнеться після повного звільнення від контролю РФ.

У ЦВК відзначили, що для проведення виборів знадобиться 2,252 мільярда гривень. При цьому в бюджеті на це закладено всього 1 мільярд.

Відзначимо, що парламент повинен прийняти рішення про місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до старту.

Виборча кампанія починається за 50 днів до виборів.