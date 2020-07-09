Про це повідомляється на офіційному порталі Верховної Ради.
Таким чином, вибори депутатів районних обласних, міських, сільських і селищних рад, міських, сільських і селищних голів відбудуться 25 жовтня цього року.
Також зазначено, що вибори не будуть проходити на окупованих територіях Донбасу і Криму, там виборчий процес почнеться після повного звільнення від контролю РФ.
У ЦВК відзначили, що для проведення виборів знадобиться 2,252 мільярда гривень. При цьому в бюджеті на це закладено всього 1 мільярд.
Відзначимо, що парламент повинен прийняти рішення про місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до старту.
Виборча кампанія починається за 50 днів до виборів.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що на сьогоднішній день проведення виборів на Донбасі неможливо.