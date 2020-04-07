Журнал Forbes оприлюднив щорічний рейтинг мільярдерів, до якого увійшли 6 громадян України.

Рейтинг опублікований на сайті Forbes.

Найбагатшим українцем за версією журналу залишається Рінат Ахметов – він зайняв 875 позицію зі статками в $2,4 млрд. Роком раніше він був на 272 рядку рейтингу з $6 млрд.

Наступним за Ахметовим українцем в рейтингу є Віктор Пінчук – він зайняв 1613 позицію з $1,3 млрд.

Ще один українець – співвласник групи “Приват” Геннадій Боголюбов – зайняв 1730 місце з $1,2 млрд.

Українець Юрій Косюк, який є основним акціонером “Миронівського хлібопродукта”, зайняв 1851 місце з $1,1 млрд.

У рейтинг увійшов ще один співвласник “Привату” – Ігор Коломойський. Він займає 1990 місце зі статком в $1 млрд.

Також 1990 місце займає власник Ferrexpo Костянтин Жеваго з $1 млрд.

Вибув зі списку засновник Смарт-холдингу Вадим Новінський, чиї статки, за підрахунками журналу, не дотягли в цьому році до $1 млрд.

Очолюють рейтинг власник Amazon.com Джефф Безос ($113 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс ($98 млрд) і президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно з сім’єю ($76 млрд).

Наймолодший мільярдер – модель, світська левиця Кайлі Дженнер ($1 млрд), їй належить власна лінія косметики Kylie Cosmetics. Найстаршим мільярдером в списку Forbes є сінгапурський підприємець Чан Юн Чун (Chang Yun Chung). Йому 101 рік, він займає в рейтингу 1851 місце. Журнал оцінює його статки у $1,1 млрд.