Про це повідомила британська служба BBC.
“Щонайменше 50 людей загинули і понад два мільйони постраждали від сильної мусонної повені в північно–східному індійському штаті Ассам“, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що в результаті сильних дощів були затоплені тисячі сіл.
На даний момент в країні створені сотні спеціальних таборів допомоги для того, щоб дати притулок громадян, які тимчасово залишилися без будинку.
Нагадаємо, що у Непалі сильні зливи стали причиною сходження селей, що призвело до загибелі щонайменше 40 осіб.
- Раніше повідомлялося, що на півдні Японії, в префектурах Кумамото і Кагосіма, через сильну зливу сталася повінь і зсуви. В результаті цього загинули 15 осіб, ще 13 зникли без вісті.