В результаті повеней в Індії загинули кілька десятків людей.

Про це повідомила британська служба BBC.

“Щонайменше 50 людей загинули і понад два мільйони постраждали від сильної мусонної повені в північно–східному індійському штаті Ассам“, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в результаті сильних дощів були затоплені тисячі сіл.

На даний момент в країні створені сотні спеціальних таборів допомоги для того, щоб дати притулок громадян, які тимчасово залишилися без будинку.

Нагадаємо, що у Непалі сильні зливи стали причиною сходження селей, що призвело до загибелі щонайменше 40 осіб.