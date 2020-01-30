Влада позбавила росіян доступу до захищених поштових сервісів StartMail і ProtonMail через помилкових повідомлень про замінування, відправлених з їх допомогу.

Про це розробники StartMail та ProtonMail повідомили на сайтах сервісів.

Спершу російські спецслужби звинуватили StartMail в поширенні неточної інформації через безліч неправдивих повідомлень про замінування, відправлених через цей сервіс, і заблокували його.

“StartMail получил сообщение о том, что ФСБ (российское спецслужба, являющееся правопреемником КГБ) начало ограничивать доступ к службе StartMail на территории Российской Федерации с 23 января 2020 года. Причина заключается в том, чтобы “защитить российский сегмент Интернета от распространения неточной социально значимой информации, распространяемой под видом надежных сообщений”. В этом конкретном случае они утверждают, что тысячи ложных сообщений об угрозе взрыва были отправлены с учетных записей электронной почты Startmail.com”, — сообщил генеральный директор сервиса Роберт Бинс.

У StartMail підкреслили, що оскаржать рішення про блокування в судовому порядку. При цьому розробники зазначили, що готові розбиратися в ситуації і розслідувати інциденти з лжемінерамі, про які йдеться, якщо російські спецслужби виявлять таке бажання.

29 січня аналогічна врахувати спіткала інший сервіс — ProtonMail.

“Ми отримали повідомлення про те, що Proton наразі заблокований в Росії. Ми звертаємося до відповідних властей, щоб зняти блок якомога швидше. Цей блок впливає на користувачів ProtonMail і ProtonVPN, які не входили в систему до його впровадження”, — йдеться в повідомленні розробників.

ProtonMail тимчасово рекомендує використовувати сервіс через VPN-з’єднання.

Розробники сервісу вирішили промовчати про причини блокування, однак їх повідомили в Роскомнадзорі. Федеральна служба звинуватила сервіс в дестабілізації ситуації в країні та небажання співпрацювати з правоохоронцями.

“Цей поштовий сервіс використовувався зловмисниками як в 2019 році, так і, особливо активно, в січні 2020 року для розсилки під виглядом достовірних відомостей неправдивих повідомлень про масове мінування об’єктів на території Російської Федерації. … Відповідно до процедури, закріпленої в законодавстві, Роскомнадзор послідовно проводить обмеження доступу до ресурсів, що використовуються злочинцями для дестабілізації ситуації в країні і нагнітання напруженості, і розраховує на ефективну взаємодію з усіма залученими сторонамі”, — заявили в Роскомнадзорі.