Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Для голосування в Росії відкриті понад 96 000 виборчих дільниць, а також 254 ділянці в 144 країнах світу.

Варто зазначити, що проголосувати можна і вдома – для цього до 21 червня треба було подати заяву.

У період з 25 по 30 червня в Москві і Нижегородської області буде також проходити електронне голосування. У Москві на нього зареєструвалися понад мільйон виборців.

Більш 67 000 громадян Росії, які перебувають у віддалених місцевостях, вже проголосували.

Деякі правки до Конституції

Так, в одній з правок “Про федеральні території і неприпустимість відчуження територій” говориться, що “РФ забезпечує захист свого суверенітету і територіальної цілісності. Не допускаються дії, спрямовані на відчуження частини території Росії (крім делімітації, демаркації, редемаркации держкордону), а також заклики до таких дій”.

Крім того, серед правок пропонується обнулення президентських термінів Володимира Путіна. Це дозволить йому залишатися при владі до 2036 року.

Зняття обмежень для чинного президента на участь у виборах Додана ч. 3.1 ст. 81, де обмовляється, що правило про не більше ніж два президентські терміни застосовується до чинного глави держави, але без урахування числа термінів, протягом яких він обіймав і (або) займає цю посаду. Ця поправка дозволяє Володимиру Путіну знову обиратися на вищий пост в країні в 2024 році.

Росія – правонаступник СРСР

РФ є правонаступником Радянського Союзу на своїй території, а також щодо членства в міжнародних організаціях, їх органах, в міжнародних договорах, щодо передбачених цими договорами зобов’язань і активів СРСР за кордоном.

Захист сім’ї та дитинства, союз чоловіка і жінки

У ст. 72 внесені поправки до декількох пунктів. Наприклад, у Конституції закріплено, що шлюб – це союз чоловіка і жінки.

“Захист сім’ї, материнства, батьківства і дитинства; захист інституту шлюбу як союзу чоловіка і жінки”.

Повний текст поправок можна знайти на сайті конституция2020.рф.