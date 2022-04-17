В РФ відбувається русифікація депортованих українців – ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Самопроголошений голова Криму С.Аксьонов повідомив про створення літніх “таборів перекваліфікації” для вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова. Робитимуть це для того, щоб перевести їх на “російські стандарти освіти”.

Так звані стандарти стосуватимуться й викрадених українських дітей. Їх змушуватимуть проходити “мовні курси”. Про це заявила під час засідання ради федерації РФ голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова.

Дітей примушуватимуть вивчати російську мову, оскільки, на думку росіян, вони недостатньо володіють “язиком”.