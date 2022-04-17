В РФ відбувається русифікація депортованих українців – ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Самопроголошений голова Криму С.Аксьонов повідомив про створення літніх “таборів перекваліфікації” для вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова. Робитимуть це для того, щоб перевести їх на “російські стандарти освіти”.
Так звані стандарти стосуватимуться й викрадених українських дітей. Їх змушуватимуть проходити “мовні курси”. Про це заявила під час засідання ради федерації РФ голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова.
Дітей примушуватимуть вивчати російську мову, оскільки, на думку росіян, вони недостатньо володіють “язиком”.
“Викрадення РФ українців є порушенням норм Міжнародного права”, – зазначили у ЦПД.
- Нагадаємо, за словами президента США Джо Байдена, описуючи російські воєнні злочини проти України варто вживати поняття “геноцид”.
- Водночас президент Франції Емманюель Макрон відмовився назвати дії РФ в Україні “геноцидом” в телевізійному інтерв’ю телеканалу France 2.
- Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що “абсолютно правильно” називати дії РФ в Україні геноцидом.