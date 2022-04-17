російсько-українська війна

18 квітня

00:27 «Путін вважає, що може виграти війну» – канцлер Австрії

17 квітня

23:44 Режисер «Не час помирати» Фукунага врятував песика у селі Дергачі Харківської області
22:58 «Бандерівці були праві…Таки «армія, мова, віра» – це найважливіше» – Олександр Вілкул
22:14 Російські військові завдали удар по центру Харкова – голова ОДА
21:38 В РФ відбувається русифікація депортованих українців – ЦПД
20:59 Опитувальник, необхідний для вступу до ЄС, Україною заповнений повністю – ОП
20:22 Погіршення ситуації в Маріуполі може стати «червоною лінією» в переговорах з РФ – Кулеба
19:34 Дефолт РФ – лише питання часу – Урсула фон дер Ляєн
18:46 Футбольний клуб «Прикарпаття» з Івано-Франківська долучився до лав ЗСУ
17:41 Російські військові можуть готуватися до висадки десанту у Маріуполі – Маляр
16:40 Росіянам обмежили доступ до радянського мультфільму 1973 року через аналогію фашистського судна з армією РФ
16:18 На кордоні Польщі та Білорусі через санкції ЄС утворився багатокілометровий затор
15:41 У Туреччині створили авіакомпанію, яка буде перевозити на курорти виключно росіян
14:07 «Приват24» не працюватиме у ніч з 17 на 18 квітня
13:49 Шафку з керамічним півником, що стала мемом, передали музею Революції Гідності
13:39 «Енергоатом» відновив електроживлення сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні
12:55 Росія постачає військову техніку з Білорусі для посилення наступу на Сході України — британська розвідка
12:32 Армія США використовує уроки війни в Україні, щоб вдосконалити власні вміння
12:06 Російські окупанти вантажівками вивозять награбоване з Борової в Харківській області — селищна рада
11:18 У Києві та області змінили час комендантської години
10:43 Білий дім випустив пам’ятні монети присвячені Україні та Зеленському
10:28 Російські війська обстріляли Бровари – мер міста
10:07 Метою Росії щодо України все ще лишається домінування – розвідка Великої Британії
10:07 Війська РФ артилерією обстріляли Кремінну та спровокували пожежі в будинках в Сєвєродонецьку
09:31 Військові з Придністров’я не готові до введення бойових дій проти України — глава Одеської ОВА
09:00 Наступний етап російського вторгнення розпочнеться найближчими днями – ЗМІ
08:35 Росія наказує українським військам у Маріуполі здатися до ранку неділі
08:16 У Харкові ракетою РФ розбомблено кухню всесвітньовідомого шеф-кухаря
07:46 Один день війни в Україні коштував Росії дорожче за всю війну в Сирії
07:30 53 доба російсько-української широкомасштабної війни: актуальні дані від Генштабу
01:02 РФ використовує для власної пропаганди депортованих дітей з українських територій
00:32 Світові загрожує голод через російську блокаду портів в Україні – ООНлод через російську блокаду портів в Україні – ООН

16 квітня

23:58 На Київщині поховали 900 тіл мирних мешканців, які лежали на вулицях після російської окупації
21:49 Перелік мільярдерів, пов’язаних з Росією, які не хочуть, щоб їх називали росіянами — Forbes

В РФ відбувається русифікація депортованих українців – ЦПД

На території РФ відбувається примусова русифікація незаконно депортованих українців із тимчасового окупованих міст України.

Неділя, 17 квітня 2022, 21:38
Підтримати

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Самопроголошений голова Криму С.Аксьонов повідомив про створення літніх “таборів перекваліфікації” для вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова. Робитимуть це для того, щоб перевести їх на “російські стандарти освіти”.

Так звані стандарти стосуватимуться й викрадених українських дітей. Їх змушуватимуть проходити “мовні курси”. Про це заявила під час засідання ради федерації РФ голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова.

Дітей примушуватимуть вивчати російську мову, оскільки, на думку росіян, вони недостатньо володіють “язиком”.

“Викрадення РФ українців є порушенням норм Міжнародного права”, – зазначили у ЦПД.

Теги: воєнні злочини РФ, злочини рф, російсько-українська війна, русифікація депортованих, ЦПД

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook