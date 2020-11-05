Сенатор Андрій Клішас і депутат Держдуми РФ Павло Крашенінніков внесли на розгляд парламенту законопроєкт, який передбачає гарантії недоторканності президента РФ після завершення його каденції.

Про це повідомляють #Букви.

Ініціатори законопроєкту запропонували внести деякі зміни до закону “Про гарантії президенту РФ, який припинив виконання своїх повноважень, і членам його сім’ї”. Зокрема, пропонується додати до 3 статті закону положення про довічну недоторканність для президента, який припинив повноваження.

“Президент Російської Федерації, що припинив виконання своїх повноважень,

має недоторканність. Він не може бути притягнутий до кримінальної або адміністративної відповідальності, а також затриманий, заарештований, підданий обшуку, допиту або особистому огляду”, – сказано в проєкті закону.

Тобто, у разі прийняття цього законопроєкту президент РФ після закінчення каденції може порушувати Кримінальний кодекс, а також Кодекс про адміністративні правопорушення і залишиться безкарним.

До слова, у сьогоднішній редакції закону сказано, що президента РФ не можуть притягати до відповідальності за дії, які він вчинив за період каденції.

Однак це не всі нововведення, які запропонували автори проєкту закону. Так, вони вирішили ускладнити процедуру позбавлення колишнього президента недоторканності.

Наразі президента РФ можуть позбавити недоторканності лише у випадку, якщо Слідчий комітет відкрив проти нього кримінальне провадження за тяжкий злочин.

Однак Крашенінніков та Клішас запропонували позбавляти президента недоторканності за новим порядком. Зокрема, Рада Федерації може позбавити колишнього президента недоторканності, тільки якщо Держдума звинуватила його в державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину, Верховний суд підтвердив, що в його діях є ознаки злочину, а Конституційний суд зробив висновок, що встановлений порядок висунення звинувачення дотриманий.