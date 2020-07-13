У Росії затримали 18 журналістів під час акції протесту на захист журналіста, радника голови "Роскосмосу" Івана Сафронова, якому ФСБ пред'явило звинувачення в державній зраді.

Про це повідомляє видання “Медіазона”.

Так, Слідче управління ФСБ 13 липня пред’явило Івану Сафронову звинувачення за ст. 275 Кримінального кодексу Росії (державна зрада). Адвокат Сафронова Іван Павлов заявив виданню РБК, що журналіст не визнає провину.

“Пред’явлене обвинувачення Івану незрозуміло. Неясно ким, за версією слідства, був завербований Іван, які відомості, кому і як передавав, а також в який час”, – сказав адвокат.

Акція на підтримку Сафронова пройшла біля будівлі СІЗО “Лефортово”, де його зараз утримують. Колеги журналіста прийшли в футболках з написом “Свободу Сафронову”.

В результаті поліція затримала 18 осіб.

Полицейские задержали журналистку Арину Бородину у СИЗО «Лефортово». Видео: Максим Литаврин / Медиазона https://t.co/j3q41NSOA4 pic.twitter.com/3HqX5hNdYw — Медиазона (@mediazzzona) July 13, 2020