Великий магістр Мальтійського ордена (Суверенного військового ордена госпітальєрів Святого Іоанна, Родосу та Мальти) Джакомо Далла Торре помер на 76-му році життя.

Про це повідомляється на сайті католицького ордену.

“З глибоким жалем повідомляє про смерть 80-го великого магістра Фра Джакомо Далла Торре дель Темпіо ді Сангвінетті, яка сталася у Римі за кілька хвилин після півночі 29 квітня. Відповідно до статті 17 Конституції Суверенного ордена Мальти, Руї Гонсалу ду Валле Пейшоту де Віллаш Боас прийняв на себе функції тимчасового виконувача обов’язків голови до обрання нового великого магістра”, – йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що причиною смерті є онкозахворювання.

Варто зазначити, що орден був заснований в Єрусалимі майже 1000 років тому для надання медичної допомоги паломникам на Святій Землі.

В даний час він має багатомільйонний бюджет, 13 500 членів, 80 000 добровольців і 42 000 медичних працівників, які працюють в таборах біженців, наркологічних центрах, програмах допомоги при лихах і в клініках по всьому світу.

“Фра Джакомо Далла Торре дель Темпіо ді Сангінетті, людина з великою духовністю і людським теплом, завжди особисто допомагав знедоленим. Він брав участь в численних міжнародних паломництвах Ордена Мальти в Лурд і національних в Лорето та Ассізі”, – йдеться в заяві ордена.

Фра Джакомо народився у 1944 році у Римі. Він здобув вищу освіту в Гуманітарному університеті Рима, що спеціалізується в християнській археології та історії мистецтва. Він також опублікував ряд нарисів і статей з різних аспектів історії середньовічного мистецтва.