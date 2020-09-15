У Раді національної безпеки і оборони заявили, що російські спецслужби відновили роботу в Україні мобільного додатка забороненої соцмережі "ВКонтакті" напередодні місцевих виборів, щоб отримати дані про українців.

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк.

“Від моменту застосування санкцій ми бачимо періодичне поширення інформації про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України навіть не зважаючи на нестабільну роботу проксі. Ми впевнені, що цей додаток використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України й усіх, у кого він встановлений” – сказав Демедюк.

Він також заявив, що такі дії зазвичай проводяться напередодні знаменних подій. Зараз це проведення в Україні місцевих виборів.

Заступник секретаря РНБО додав, що наразі фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО разом з міжнародними колегами й партнерами вживають заходів з блокування роботи мобільного додатка.