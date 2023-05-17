В РНБО попередили про відповідальність за публікацію відео роботи ППО

Секретар Ради Нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов попередив, що особи, які публікують у соцмережах відео роботи протиповітряної оборони нестимуть за це відповідальність.

Про це він заявив в етері телемарафону “Єдині новини”.

Він зауважив, що напередодні, під час нічного обстрілу Києва 16 травня, деякі громадяни виклали у соціальні мережі відео про те, як ППО збиває ворожі цілі.

За словами Данілова, ті, хто викладає такі відео, ймовірно, не розуміють, до яких наслідків це може призвести.

“Це неприпустимо. Більш того, я більш ніж впевнений, що вони будуть за це нести відповідальність, – ті, хто робить такі речі”.