В РНБО попередили про відповідальність за публікацію відео роботи ППО

Про це він заявив в етері телемарафону “Єдині новини”.
Він зауважив, що напередодні, під час нічного обстрілу Києва 16 травня, деякі громадяни виклали у соціальні мережі відео про те, як ППО збиває ворожі цілі.
За словами Данілова, ті, хто викладає такі відео, ймовірно, не розуміють, до яких наслідків це може призвести.
“Це неприпустимо. Більш того, я більш ніж впевнений, що вони будуть за це нести відповідальність, – ті, хто робить такі речі”.
- Вночі 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких – “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БпЛА. Усі ворожі об’єкти знищено.