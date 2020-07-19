Про це повідомляє “Российская газета”.
Відпочиваючі каталися на атракціоні, і в якийсь момент він вийшов з ладу і зупинився верх ногами. Поки співробітники розбиралися з проблемою, діти і дорослі висіли більше восьми хвилин головою вниз.
На відеоролику, знятому очевидцями, чутно, як жінка вимовляє: “Так вже хвилин 10 так висять”.
В адміністрації парку причиною заклинювання механізму назвали перебої з електроенергією. Всім, хто знаходився в каруселі в момент несправності, запропонували бонуси.
За твердженнями очевидців, ніхто не постраждав.
- В травні парк розваг “Діснейленд” в Шанхаї відновив свою роботу після тримісячної перерви через пандемію коронавируса.