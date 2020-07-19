У парку атракціонів російського Нальчика відбулася поломка каруселі; пасажири застрягли в кабіні, що піднялася і провисіли там деякий час вниз головою.

Про це повідомляє “Российская газета”.

Відпочиваючі каталися на атракціоні, і в якийсь момент він вийшов з ладу і зупинився верх ногами. Поки співробітники розбиралися з проблемою, діти і дорослі висіли більше восьми хвилин головою вниз.

На відеоролику, знятому очевидцями, чутно, як жінка вимовляє: “Так вже хвилин 10 так висять”.

В адміністрації парку причиною заклинювання механізму назвали перебої з електроенергією. Всім, хто знаходився в каруселі в момент несправності, запропонували бонуси.

За твердженнями очевидців, ніхто не постраждав.