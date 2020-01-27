У Рівненській області від ускладнень грипу помер 50-річний пацієнт, який з 13 січня перебував на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Про це повідомляється на сайті Рівненського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України.

За минулий тиждень в області рівень захворюваності на грип та ГРВІ зріс на 48%,

“Всього захворіли 7819 осіб, з них 5505 (70,4%) дітей. Госпіталізовано 259 хворих, з них 176 дітей. На сьогодні у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії перебувають 4 хворих з тяжким перебігом грипу, з них одна дитина”, – уточнили в лабораторному центрі.

Повідомляється також, що в зв’язку з цим припинено навчальний процес в 39 загальноосвітніх навчальних закладах області та двох дитячих садах.

Перевищення епідемічного порогу зареєстровано в Радивилівському (на 77%), Зарічненському (на 30%), Костопільському (на 16%) районах, Острозі (на 48%) і м. Вараш (на 19%).