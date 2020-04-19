У Російській православній церкві (РПЦ) прирівняли інопланетян до демонів, аргументувавши це тим, що інші цивілізації за межами Землі не існують.

Таку заяву зробив в ефірі пропагандистського телеканалу “Росія-24” голова синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Іларіон, якого цитує російське агентство “Інтерфакс”.

“Якби дійсно існували якісь інопланетні цивілізації, то в Священному нашому Писанні, в Біблії, було б обов’язково про це хоч щось сказано. Якщо про це нічого не сказано, значить, ми виходимо з того, що їх не існує” , – зазначив він.

На підтвердження своєї позиції Іларіон привів видану в 1975 році книгу богослова Руської зарубіжної церкви ієромонаха Серафима Роуза “Православ’я і релігія майбутнього”. У ній зібрані свідчення людей, які нібито бачили інопланетян та НЛО. Автор книги порівнює ці розповіді з історіями про бісів, яких “є вдосталь у житійній літературі”.

“Він доводить у цій своїй книзі, що ті люди, які нібито бачили інопланетян, вони якраз бачили тих самих демонів, в існування яких багато хто зараз відмовляються вірити”, – заявив митрополит Іларіон.

Він додав, що церква вірить в існування ангелів і демонів “не тому, що десь це написано, а тому, що це підтверджується багатовіковим досвідом церковних людей”.