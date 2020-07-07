У Румунії двох депутатів Соціал-демократичної партії оштрафували за відмову вдягнути захисні маски в громадському місці.

Про це повідомляє Digi 24.

Це сталося сьогодні вранці в ресторані швидкого харчування в Бухаресті. Депутати відмовлялися вдягнути захисні маски, а також зневажливо ставилися до працівників.

Коли на місце приїхали поліцейські, то оточуючі дізналися, що відвідувачі, які відмовляються виконати вимоги адміністрації, місцеві депутати – Адріан Соломон і Іоан Ірінел.

Коли правоохоронці спробували поговорити з порушниками, то ті у відповідь почали їх ображати.

У підсумку, депутатів оштрафували за відмову надягати маски. Одного оштрафували на 1600 леїв (10 тис. грн), другого – на 1000 леїв (6287 грн).