Про це повідомляє Digi 24.
Це сталося сьогодні вранці в ресторані швидкого харчування в Бухаресті. Депутати відмовлялися вдягнути захисні маски, а також зневажливо ставилися до працівників.
Коли на місце приїхали поліцейські, то оточуючі дізналися, що відвідувачі, які відмовляються виконати вимоги адміністрації, місцеві депутати – Адріан Соломон і Іоан Ірінел.
Коли правоохоронці спробували поговорити з порушниками, то ті у відповідь почали їх ображати.
У підсумку, депутатів оштрафували за відмову надягати маски. Одного оштрафували на 1600 леїв (10 тис. грн), другого – на 1000 леїв (6287 грн).
- Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що карантинні обмеження мають бути продовжені ще на 30 днів — до середини липня.