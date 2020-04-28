Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

“Саудівська Аравія більше не застосовуватиме смертну кару до людей, які вчинили злочини, будучи ще неповнолітніми”, – йдеться в повідомленні Комісії з прав людини.

Голова комісії з прав людини Аввад Алавад заявив, що за злочини, вчинені у неповнолітньому віці, які раніше каралися смертною карою, буде передбачено покарання у вигляді тюремного ув’язнення на термін не більше 10 років.

За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, протягом 2019 року в Саудівській Аравії були страчені 184 особи, у тому числі один неповнолітній.