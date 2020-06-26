Народний депутат від фракції "Слуги народу" Людмила Буймістер виступила із заявою, що Національний банк заробляє мільйони на копійках, її висміяли.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

“В той час, як інші держави залучають кредити під 3% річних, Нацбанк України бере ці гроші в борг під 10-15% через випуск облігацій. Потім роздає їх держбанкам, або розміщує на депозитах. Тому процентні ставки по кредитах в Україні такі високі. ці гроші Нацбанк прокручує усередині своєї системи, отримуючи по 23 мільйони доларів на кожній копійці“, – заявила Буймістер.

На це Фурса відповів, що побачив “саму феєричну єресь на економічну тему“.

“Не можна просто закопати такий талант депутата. Людина явно в майбутньому готова очолити чи то Мінфін, чи то Нацбанк, а може відразу і ФРС. Якщо хтось зрозумів, як можна заробити на копійці 23 млн доларів, допоможіть зрозуміти. А ніяк не можу оцінити всю красу цієї схеми“, – написав він.

У свою чергу Віктор Трегубов звернув увагу на те, що народна депутатка зачитала своє відеозвернення на російській мові.

“Людмила не змогла вивчити українську мову на рівні, достатньому для читання тексту з телесуфлера. Це логічно, адже Людмила народилася в місті–герої Москві і закінчила МГІМО по блату“, – написав він.

Трегубов саркастично підкреслив, що депутат від “Слуги народу“ радить “надрукувати дуже–дуже багато грошей і просто всім роздати“.