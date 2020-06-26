Про це написав на своїй сторінці в Facebook фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

В той час, як інші держави залучають кредити під 3% річних, Нацбанк України бере ці гроші в борг під 10-15% через випуск облігацій. Потім роздає їх держбанкам, або розміщує на депозитах. Тому процентні ставки по кредитах в Україні такі високі. ці гроші Нацбанк прокручує усередині своєї системи, отримуючи по 23 мільйони доларів на кожній копійці, заявила Буймістер.

На це Фурса відповів, що побачив саму феєричну єресь на економічну тему.

Не можна просто закопати такий талант депутата. Людина явно в майбутньому готова очолити чи то Мінфін, чи то Нацбанк, а може відразу і ФРС. Якщо хтось зрозумів, як можна заробити на копійці 23 млн доларів, допоможіть зрозуміти. А ніяк не можу оцінити всю красу цієї схеми, написав він.

У свою чергу Віктор Трегубов звернув увагу на те, що народна депутатка зачитала своє відеозвернення на російській мові.

Людмила не змогла вивчити українську мову на рівні, достатньому для читання тексту з телесуфлера. Це логічно, адже Людмила народилася в містігерої Москві і закінчила МГІМО по блату, написав він.

Трегубов саркастично підкреслив, що депутат від Слуги народу радить надрукувати дужедуже багато грошей і просто всім роздати.

  • Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 6 %.